Kış mevsiminin sert yüzünü göstermesiyle birlikte, hastalıklardan korunmak isteyenler geleneksel yöntemlere yöneldi. Bu yöntemlerin başında gelen ve yüzyıllardır sofraların vazgeçilmezi olan tarhana çorbası, bu kez uluslararası bilim dünyasının ve yabancı uzmanların radarına girdi.

Fermentasyon süreci sayesinde adeta bir "besin deposuna" dönüşen bu karışım, modern tıp tarafından "fonksiyonel gıda" kategorisinde değerlendirildi.

PROBİYOTİK MUCİZESİ VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Tarhananın içeriğindeki laktik asit bakterileri, sindirim sisteminden bağışıklık yanıtına kadar pek çok noktada hayati rol oynadı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Harvard Tıp Fakültesi’nden Epidemiyolog Dr. Andrew Chan, fermente gıdaların bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Dr. Chan, tarhana gibi uzun süreli fermentasyona uğramış gıdaların, inflamasyonu azalttığını ve antikor üretimini hızlandırdığını ifade etti.

DOĞAL ANTİBİYOTİK ETKİSİ

İçeriğindeki domates, biber, soğan ve sarımsak gibi sebzelerin yoğurtla birleşerek mayalanması, tarhanayı sadece bir çorba olmaktan çıkarıp biyolojik bir koruyucuya dönüştürdü.

Stanford Üniversitesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Justin Sonnenburg, yaptığı araştırmalarda fermente ürünlerin bağışıklık hücrelerini "eğittiğini" vurguladı.

Sonnenburg, bu tür gıdaların düzenli tüketiminin, kış aylarında sıkça rastlanan viral enfeksiyonların şiddetini azalttığını belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Bağışıklık Desteği: Fermentasyon sırasında ortaya çıkan biyoaktif peptitlerin, vücudun savunma mekanizmasını harekete geçirdiği gözlemlendi.

Mineral Emilimi: Mayalanma sürecinde ortaya çıkan laktik asidin, demir ve kalsiyum gibi minerallerin vücut tarafından emilimini %30 oranında artırdığı saptandı.

B Vitamini Deposu: Karışımın bekletilme aşamasında B grubu vitaminlerinin miktarında ciddi bir artış yaşandığı kaydedildi.