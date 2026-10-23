Kış aylarında terleme oranının düşmesi, birçoğumuzda "vücudun suya ihtiyacı azaldı" algısı yaratıyor. Oysa uzmanlara göre, soğuk havanın etkisiyle daralan kan damarları ve vücudun iç ısısını koruma çabası, beyindeki susama mekanizmasını bastırabiliyor. Hissedilmeyen bu "gizli dehidrasyon" ise organların sağlıklı çalışmasını güçleştirerek genel vücut direncini düşürüyor.

BAĞIŞIKLIK KALKANINI GÜÇLENDİRİYOR, CİLDİ YENİLİYOR

Kışın ısıtıcı ve klimalarla yapay olarak ısıtılan kapalı alanlar, ortamdaki nemi tüketerek solunum yollarını ve cildi doğrudan kurutuyor. Uzmanlar, kış enfeksiyonlarından korunmanın ilk şartının nemli mukozalar olduğuna dikkat çekiyor. Yetersiz su tüketimi nedeniyle kuruyan solunum yolları, virüs ve bakterilerin vücuda sızmasını kolaylaştırıyor. Üstelik kış aylarında artan cilt pullanması, çatlaklar ve mat görünümün ardındaki asıl sebep de hücresel seviyedeki bu susuzluk.

METABOLİK HIZ VE ENERJİ İÇİN OLMAZSA OLMAZ

Vücudumuz soğukta iç sıcaklığını sabit tutabilmek için daha fazla enerji harcar. Su eksikliği ise bu sürecin aksamasına ve metabolizmanın yavaşlamasına yol açar. Gün içinde sıkça yaşanan nedensiz halsizlik, odaklanma kaybı ve baş ağrılarının arkasında çoğu zaman yetersiz sıvı alımı yatar. Ayrıca kışın azalan fiziksel aktiviteyle birleşen susuzluk; kabızlık, sindirim güçlüğü ve vücutta ödem birikimi gibi sorunları beraberinde getirir.

ÇAY VE ÇORBA SUYUN YERİNİ TUTMUYOR

Uzmanlar, "Susamayı beklemeden su için" çağrısını tekrarlayarak yetişkinlerin günde ortalama 2 ila 2,5 litre su tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Kışın sıkça tüketilen bitki çayları ve sıcak çorbalar sıvı alımına katkı sağlasa da hiç bir içeceğin hücrelerin temel ihtiyacı olan saf suyun yerini alamayacağı unutulmamalıdır.