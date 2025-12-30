Kış mevsimi, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların sık görüldüğü bir dönem. Bu aylarda bağışıklık sistemini desteklemek için doğanın sunduğu meyveler büyük önem taşıyor. Uzmanlar, mevsiminde tüketilen kış meyvelerinin vitamin ve antioksidan deposu olduğunu vurguluyor.

Portakal ve mandalina, yüksek C vitamini içeriğiyle öne çıkıyor. Bir portakal günlük C vitamini ihtiyacının büyük kısmını karşılarken, bağışıklık hücrelerini aktive ederek hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Mandalina ise kolay tüketimiyle çocuklar için ideal bir seçenek.

Nar, antioksidanlar bakımından zengin; kalp sağlığını destekliyor, iltihaplanmayı azaltıyor ve kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. Kivi, portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor, sindirimi kolaylaştırıyor ve solunum yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı oluyor.

Elma ve ayva lif açısından zengin meyveler. Elma sindirimi düzenler, kolesterolü düşürür; ayva ise öksürük ve boğaz ağrılarına iyi geliyor. Greyfurt da metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne katkı sağlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü ve beslenme uzmanları, haftada en az 5 porsiyon meyve tüketimini öneriyor. Kış meyvelerini taze yemek, salata veya meyve suyu olarak tüketmek faydalardan maksimum yararlanmayı sağlıyor.

Mevsim dışı meyveler yerine kış meyvelerini tercih etmek, hem daha lezzetli hem de besin değeri yüksek bir seçim. Bu meyvelerle kışınızı sağlıklı ve enerjik geçirebilirsiniz.