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Kaynak: AA

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), 2025-2026 eğitim öğretim dönemine ilişkin sektör değerlendirmesini paylaştı. Dernek Başkanı Taha Keresteci, kırtasiye sektörünün geçen yıla göre ciro bazında büyümeye devam ettiğini ancak bu artışın önemli bölümünün maliyet kaynaklı olduğunu ifade etti.

CİRO ARTTI, ADET BAZINDA ALIŞVERİŞ DENGELENDİ

Keresteci, okul açılış döneminde defter, kalem, boya grupları, okul çantası ve matara gibi temel ürünlerde güçlü talep oluştuğunu belirtti.

Geçen yıla göre ciro bazlı büyümenin sürdüğünü aktaran Keresteci, "Bu büyümenin önemli bir kısmı maliyet artışlarından ve raf fiyatlarına yansıyan güncellemelerden kaynaklandı. Adet bazında ise daha dengeli, hatta bazı ürün gruplarında daha seçici bir alışveriş davranışı gördük." dedi.

YAZ DÖNEMİNDE TALEP YÖN DEĞİŞTİRDİ

Yaz tatiliyle birlikte sektörün tamamen durmadığını belirten Keresteci, okul alışverişinin yerini yaz okulları, kurslar, sanat atölyeleri, hobi ürünleri, boyama setleri, oyun ve etkinlik materyalleri ile ofis kırtasiyesi ürünlerine bıraktığını söyledi.

Özellikle çocukların tatil dönemini verimli geçirmesine katkı sağlayan boyama, el işi ve yaratıcı etkinlik ürünlerine ilginin devam ettiğini ifade etti.

VELİLERE GÜVENLİ ÜRÜN UYARISI

Yeni eğitim öğretim döneminde bazı ürün gruplarında sınırlı fiyat artışlarının yaşanabileceğini belirten Keresteci, okul çantası dolum maliyetinin öğrencinin sınıfına, ihtiyaç listesine ve tercih edilen markalara göre değiştiğini söyledi.

Keresteci, velilere güvenilir satış noktalarından, markası ve üreticisi belli, gerekli etiket bilgilerini taşıyan ürünleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.