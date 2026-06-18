Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, İ.K.'NİN Kırşehir'e tarihi eser getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelinin içerisinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırşehir’de yol kontrolünden 'Roma tarihi' çıktı
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, İ.K.'NİN Kırşehir'e tarihi eser getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelinin içerisinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirildi.
Kırşehir'de Jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar taşı ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, İ.K.'NİN Kırşehir'e tarihi eser getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelinin içerisinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirildi.
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