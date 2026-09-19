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Kırşehir’de yasa dışı bahis faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturmanın operasyon ayağında üç ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve adli makamların koordinasyonunda gerçekleştirilen incelemelerde şüphelilerin para trafiği ayrıntılı şekilde araştırıldı. Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinden yasa dışı bahis ile şans oyunlarından kazanç sağlandığı ve elde edilen paraların transferine aracılık edildiği değerlendirilen bir şüphelinin hesaplarında 54 milyon 821 bin 376 TL’yi aşan hareket tespit edildi.

Mali incelemelerin yanı sıra şüphelilere ait hesap hareketleri ile IP/Port kayıtları da soruşturma kapsamında değerlendirildi. Teknik ve finansal verilerin incelenmesi sonucunda yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 14 şüpheli daha belirlendi ve soruşturma kapsamına alındı.

Operasyon için 15 Eylül 2026 günü saat 06.00’da düğmeye basıldı. Kırşehir’in yanı sıra Batman ve Manisa’da toplam 16 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Hakkında işlem yapılan 15 şüpheliden 13’ü ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 12 cep telefonu, 12 SIM kart, bir laptop, bir av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, bir şarjör ve 3 fişek bulundu. Ele geçirilen materyaller inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Buradaki işlemlerin ardından şüpheliler tutuklama istemiyle Kırşehir Sulh Ceza Hâkimliğine gönderildi. Hâkimlik, 13 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verdi.

KIRŞEHİR’DE YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMALARI DEVAM EDİYOR

Kentte 2026 yılı içerisinde yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin farklı soruşturma ve operasyonlar da gerçekleştirildi. 11 Eylül’de Kırşehir merkezli Ankara ve Ordu’da jandarma ekiplerince düzenlenen ayrı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. MASAK tarafından yapılan incelemede şüpheliler ile mağdurlar arasında 366 milyon TL tutarında hesap hareketi belirlendi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanırken, bir kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

“SOKAKLAR GÜVENDE” OPERASYONLARI ÜLKE GENELİNDE SÜRÜYOR

“Sokaklar Güvende” operasyonları kapsamında Türkiye genelinde sokak çeteleri, organize suç yapılanmaları ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar yürütülüyor. 14 Eylül’de duyurulan ülke genelindeki operasyonlarda ise 78 Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.