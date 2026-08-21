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Kaynak: AA

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşları baskı, cebir ve tehdit yoluyla mağdur ederek haksız kazanç sağladıkları, korku ve panik oluşturarak "tefecilik" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Soruşturma kapsamında MASAK verileri üzerinden yapılan mali analizlerde, zanlılar ve mağdurlar arasında yaklaşık 712 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edildi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 110 bin lira, 1 alacak verecek defteri, 3 cep telefonu ve 28 boş senet ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.