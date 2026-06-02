ANKARA'YA GÖTÜRÜLECEĞİ BİLGİSİ ALINDI

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında H.A. isimli şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin Ankara'ya tarihi eser götüreceği yönündeki bilgi üzerine aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

11 SİKKE VE TARİHİ OBJE BULUNDU

Araçta yapılan incelemede, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 adet sikke ile 1 tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.A. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, kültürel mirasın korunmasına yönelik kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.