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Kaynak: DHA

Kırşehir kent genelinde dün saat 17.00 sularında bastıran kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından oluşan sel nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, çok sayıda iş yeri ile araçta maddi hasar meydana geldi. Sel sularında mahsur kalan 22 vatandaş ise ekiplerin müdahalesiyle güvenli alanlara kurtarıldı.

Gece boyunca etkili olan sel sularının çekilmesinin ardından, belediye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren koordineli bir temizlik faaliyeti başlattı.

Özellikle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahında yer alan ticari işletmelerde su baskınlarının boyutu gözler önüne serildi. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla dükkanlarındaki çamur ve suları tahliye etmeye çalışırken, yollarda mahsur kalarak zarar gören araçlar ise çekiciler yardımıyla bulundukları yerlerden kaldırıldı.

ÇAMUR TAHLİYESİ VE HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Ekiplerin cadde ve sokaklarda biriken çamur katmanlarını ve atıkları temizleme mesaisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Temizlik çalışmalarının yanı sıra, selin kentte yol açtığı maddi kaybın belirlenmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmalarına da başlandığı bildirildi.

Öte yandan Kırşehir Valiliği, kentteki hava durumuna ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların bugün saat 20.00'ye kadar aralıklarla sürmesinin beklendiği aktarılarak vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.