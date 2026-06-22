Kırşehir'de KOM ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah bulunduran şahısların tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Y.T.'nin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Alınan arama kararı sonrasında şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, tabancalara ait 3 şarjör ile çeşitli çaplarda 313 fişek ele geçirildi.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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