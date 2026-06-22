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Kaynak: İHA

Kırşehir'de KOM ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah bulunduran şahısların tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Y.T.'nin ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Alınan arama kararı sonrasında şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, tabancalara ait 3 şarjör ile çeşitli çaplarda 313 fişek ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.