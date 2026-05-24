Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kırşehir’in Yenice Mahallesi Melikgazi Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilden kedi sesi yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. O esnada bölgede bulunan yerel basın mensupları, yavru kedinin yerini tespit ederek itfaiyeye haber verdi ve ekipler gelene kadar hayvana mama bıraktı.

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın kaputunu açarak inceleme yaptı. Motor bölümünde sıkıştığı belirlenen yavru kedi, ekiplerin dikkatli ve hassas çalışması neticesinde zarar görmeden kurtarıldı.

Olay sırasında çevredeki bazı vatandaşların, araç sahibinin motoru çalıştırmadan durumu fark edebilmesi için otomobilin silecek kısmına "Kaputta kedi var dikkat" yazılı bir not bıraktığı görüldü.

Kurtarılan ve sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtilen yavru kedi, koruma altına alınarak güvenli bir bölgeye bırakıldı.