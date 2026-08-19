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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sırasında kaçak ürünlerin sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler tarafından operasyon için hazırlık başlatıldı.

Diyarbakır’dan batı illerine doğru ilerlediği tespit edilen bir tır, Kırşehir girişinde jandarma ekiplerince durduruldu.

Araçta gerçekleştirilen kontrolde, dorsede gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen spor ayakkabılar, kozmetik ürünler, güneş gözlükleri ve şarj adaptörlerinden oluşan toplam 5 bin 23 ürün bulundu. Aramada ayrıca 400 kilogram çay ile 100 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan tır sürücüsü E.D’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.