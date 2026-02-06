ETKİNLİK GERİ SAYIMI BAŞLADI

Bu yıl 6–7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kırşehir Kültür-Sanat ve Edebiyat Günleri, şehirde kültür odaklı yoğun bir programla sanatseverlere ev sahipliği yapacak. Kırşehir’in farklı mekanlarında düzenlenecek etkinlikler, yerel ve ulusal katılımcıları bir araya getiriyor.

ZENGİN İÇERİKLİ PROGRAM

Etkinlik kapsamında sohbetler, söyleşiler, kitap tanıtımları ve sergiler izleyicilerin ilgisine sunulacak. Özellikle edebiyat alanında yerli yazarlar ile gerçekleştirilecek oturumlar ve paneller dikkat çekiyor. Ayrıca, resim ile fotoğraf seçkilerinin yer aldığı sergi alanları, görsel sanatlara ilgi duyanlar için önemli duraklar olacak.

YEREL SANATÇILAR VE KONUŞMACILAR

Programda, Kırşehirli sanatçılar ve uzman konuşmacılar sahne alacak. Heyecanla beklenen paneller arasında güncel edebiyat akımları, genç yazarlar ile söyleşiler ve sanatın toplumdaki rolü üzerine değerlendirmeler yer alıyor. Bu etkinlikler, kültür ve sanat alanına ilgi duyan geniş bir kitleyi buluşturmayı hedefliyor.

AÇILIŞ VE KONUM DETAYLARI

Etkinlik, 6 Şubat Cumartesi günü saat 10.00’da açılış töreni ile başlayacak. Kırşehir merkezde bulunan kültür merkezleri, sergi salonları ve atölye alanları etkinlik takvimine göre programlarını gerçekleştirecek. Programın tüm detayları yerel duyuru panoları ve organizasyonun sosyal medya sayfalarında duyuruldu.

KATILIM ÜCRETSİZ

Kültür-Sanat ve Edebiyat Günleri, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Etkinliğe katılmak isteyenler, program akışına göre serbest şekilde panele, söyleşiye ya da sergiye katılım gösterebilecek.

SANATIN KENTLE BULUŞMASI

Kırşehir’de ilk kez düzenlenen bu kapsamlı kültür etkinliği, şehir sakinleri ve çevre illerden gelen ziyaretçiler için zengin bir içerik sunuyor. Edebiyat ve sanat dünyasının farklı disiplinlerinden isimlerin buluşacağı bu hafta sonu, Kırşehir’i kültürle dopdolu bir merkez haline getirecek.