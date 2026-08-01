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Kaynak: İHA

Kırşehir’in Medrese Mahallesi Melikgazi Gazi Caddesi’nde altyapı ekiplerinin tamamladığı kanalizasyon çalışması sonrası açığa çıkan foseptik kapağı, emniyet sağlama gerekçesiyle bir klozetle örtüldü. Sıra dışı yöntem, çevredeki vatandaşları şaşkınlığa uğratırken sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Söz konusu uygulamaya tanık olan mahalle sakinlerinden Durmuş Öcal, duruma tepkisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Rezillik. Hangi çağda yaşıyoruz? Klozet koymak ne demek? Böyle bir uygulama kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş Adem Sayan ise hayatında ilk kez böyle bir önlem gördüğünü belirterek, "Hayatımda ilk kez böyle bir önlem görüyorum. İnsanın aklı almıyor" dedi.

Kanalizasyon kapağının üzerindeki klozeti gören çok sayıda kişi ise bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.