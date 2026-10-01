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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, KOM Başkanlığının koordinasyonunda Türkiye genelinde aynı anda yürütülen Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı operasyonu kapsamında Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 1 tütün sarma makinesi, 23 bin doldurulmuş makaron, 22 bin 200 boş makaron ve 20 kilogram kıyılmış tütün bulundu. Ele geçirilen malzemeler ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Operasyon kapsamında H.C.K. ve H.İ.E. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem uygulandı.