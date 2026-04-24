İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı ve defineciliğin önlenmesi amacıyla yürütülen ’Anadolu Mirası’ operasyonları kapsamında Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalarda kaçak kazı yapan iki kişi gözaltına alındı.

Y.İ. ve F.Ö. isimli şahıslar kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

KAZI ALANINDA BULUNANLAR

Kazı alanında yapılan aramalarda 1 el dedektörü, 1 keser, 4 çapa, 1 spiral makinesi ve 1 metal yapım kılıç ele geçirilerek muhafaza altına alındı.