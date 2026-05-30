İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 30 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Operasyonda, kaçak göçmenleri barındırdığı ve ülkede kalmalarına imkan sağladığı belirlenen 3 şüpheli hakkında “göçmen kaçakçılığı” suçundan adli işlem başlatıldı.

Yakalanan kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Ankara, Niğde ve Şanlıurfa’daki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Öte yandan polis ekipleri, kent merkezinde gerçekleştirdikleri uygulamalarda 4 bin 668 kişiyi sorguladı, 2 bin 211 aracı denetledi ve 117 umuma açık iş yerini kontrol etti.