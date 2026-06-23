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Kaynak: İHA

Kırşehir'de Ö.A., M.K. ve M.T.'nin kaçak alkol ürettiği ve ürettikleri alkolleri piyasaya sürmeye hazırlandıkları yönünde bilgi elde eden jandarma ekipleri eş zamanlı çalışma başlattı. Mucur, Akpınar ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlıkları ile KOM ekiplerince şüphelilere ait 3 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 23 litre el yapımı kaçak alkol, 1 litre gümrük kaçağı kaçak alkol dolu şişe ve 120 litre kaçak etil alkol ele geçirdi. Ele geçirilen etil alkolün hacmen yüzde 40 oranında seyreltilmesi halinde yaklaşık 300 litre kaçak alkol üretilebileceği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.