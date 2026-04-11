Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çiçekdağı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 AKY 078 ve 40 ACJ 640 plakalı otomobiller seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada 40 ACJ 640 plakalı aracın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.