Kırşehir'de Güzler Parkı yolu kavşağında kontrolsüz şekilde yola çıkan kargo aracına ait 06 EFA 411 plakalı araç, sürücüsü K.C.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki Kırşehir Belediyesi'ne ait otobüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kısa süreli panik yaşanırken, kazanın meydana geldiği anlar otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde; kavşaktan kontrolsüz çıkan kargo aracının belediye otobüsüne çarptığı anlar görüldü. Kazada, 40 BH 453 plakalı belediye otobüsünün şoförü M.E.K.; kaza sonrası şaşkınlığını gizlemezken, olayda yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.