Askerlik Şubesi Kavşağı’nda başlayan yürüyüşe Vali Yardımcısı Alper Balcı’nın yanı sıra çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Katılımcılar, hazırladıkları pankartlarla Cacabey Meydanı’na kadar yürüyerek farkındalık oluşturdu.

Meydanda devam eden programda Bozkırın Abdalları Derneği davul ve zurna gösterisiyle etkinliğe renk kattı. Etkinliğe ayrıca Beyaz Ay Derneği, Kırşehir Kent Konseyi ve Görme Engelliler Derneği üyeleri de destek verdi.

Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen, yaptığı konuşmada engelli bireylerin ve ailelerinin toplumun her alanında dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Etkinlik, katılımcıların müzik eşliğinde keyifli vakit geçirmesiyle sona erdi.