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Kaynak: İHA

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Mucur ve Kaman İlçe Emniyet Müdürlükleri koordinasyonunda geniş çaplı bir güvenlik uygulaması gerçekleştirildi. Şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerde, yasa dışı silahlanma ve uyuşturucuya darbe vuruldu.

Polis ekiplerinin sahada yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 222 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, av tüfeklerine ait 7 kartuş, 5 kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancalara ait 5 şarjör ve 92 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca 1 bilye atar tabanca ile bu tabancaya ait 17 çelik bilyenin yanı sıra uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aramalar sonucunda suç unsurlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen A.Y., K.G., A.S.S., A.A., S.D., A.Y., Y.C., T.M., S.D., K.G., A.S, N.Y., A.A., İ.E.G., V.K., İ.A.K., O.Ö., E.Ö. ve K.A. isimli şahıslar hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldı.