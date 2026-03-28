Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir kamyonu durdurarak arama yaptı.

5,5 TON TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, 264 koli içerisinde toplam yaklaşık 5 bin 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütünün piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak kamyon şoförü B.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı. Polis ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürüttüğü çalışmaların süreceği bildirildi.