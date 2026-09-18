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Kaynak: Haber Merkezi



Adıyaman / Gülhan Kocadayı / Yeniçağ



Gaziantep'ten Kırşehir'e eğitim için gelen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4.sınıf öğrencisi Sinem Çetintaş, kaldığı Fatma Bacı KYK Öğrenci Yurdunda rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre gece 03.00-04.00 sıralarında fenalaşan Çetintaş'a arkadaşları ve sağlık ekipleri müdahale etti. Kalp masajı yapılan öğrenci, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sinem Çetintaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi otopsiye gönderilirken, işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek Gaziantep'e gönderilmesi bekleniyor.

Genç öğrecinin vefatı, ailesi, arkadaşları ve üniversite camiasında büyük üzüntüye neden oldu.