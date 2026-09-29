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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi” kapsamında Konya’nın Halkapınar ilçesinde desteklerden yararlanan üreticiye TİGEM aracılığıyla 100 küçükbaş hayvan teslim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticinin işletmesinde hayvanların tespit, kontrol ve sağlık taramalarını gerçekleştirdi.

DESTEK PROJESİ ÜRETİCİNİN İŞLETMESİNDE HAYAT BULUYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal üretimin güçlendirilmesi ve küçükbaş hayvancılığın desteklenmesine yönelik yürütülen “Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi” kapsamında Konya’da çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında Halkapınar ilçesinde hak sahibi olan bir üretici, TİGEM aracılığıyla 100 küçükbaş hayvanını teslim aldı. Hayvanların üretici işletmesine ulaştırılmasının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli kontroller gerçekleştirildi.

HAYVANLAR TEK TEK KONTROLDEN GEÇİRİLDİ

Halkapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeli tarafından gerçekleştirilen saha çalışmasında, işletmeye getirilen küçükbaş hayvanların tespit ve kontrolleri yapıldı.

Ekipler tarafından hayvanların sağlık durumları incelenirken, gerekli değerlendirmeler de titizlikle gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerle birlikte hayvanların işletmedeki mevcut durumları değerlendirilerek sağlık yönünden takipleri sağlandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üretici işletmelerindeki saha çalışmaları, hayvan sağlığının korunması ve üretim sürecinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi açısından önem taşıyor.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

“Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi” ile küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsal alanda üretim yapan yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Halkapınar’da proje kapsamında gerçekleştirilen 100 küçükbaş hayvan teslimatı da desteğin doğrudan üreticinin işletmesine ulaşan uygulamalarından biri oldu.

Üreticilerin işletmelerinde üretim kapasitesinin artırılması, küçükbaş hayvan varlığının güçlendirilmesi ve kırsal ekonominin desteklenmesine yönelik çalışmaların sahadaki uygulamalarla devam ettiği bildirildi.

İLÇE TARIM EKİPLERİ SAHADA

Proje kapsamında hayvanların üreticiye teslim edilmesinin ardından Halkapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelinin işletmede gerçekleştirdiği kontroller, kamu kurumlarının üretim sürecindeki saha desteğini de ortaya koydu.

Hayvanların tespiti ve sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesiyle birlikte üreticinin işletmesindeki küçükbaş hayvanların durumu değerlendirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaların, hayvan sağlığının izlenmesi ve üreticilerin teknik açıdan desteklenmesi bakımından sürdürüleceği belirtildi.

“KIRSALDA BEREKET, KÜÇÜKBAŞTA GÜÇ”

Halkapınar’da uygulaması devam eden proje, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler açısından sağlanan desteklerin sahadaki yansımalarından biri olarak dikkat çekiyor.

TİGEM aracılığıyla 100 küçükbaş hayvanını teslim alan hak sahibi üreticinin işletmesinde gerçekleştirilen sağlık ve tespit çalışmalarıyla birlikte, proje kapsamında sağlanan hayvanların kontrollü şekilde üretim sürecine dahil edilmesi sağlandı.

“Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi” kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine ve kırsal üretimin güçlendirilmesine yönelik destek mekanizmasının önemli bir parçası olduğu belirtildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Halkapınar’da gerçekleştirilen saha çalışmasıyla birlikte, “Kırsalda Bereket, Küçükbaşta Güç” anlayışı doğrultusunda üreticiye yönelik desteklerin işletme bazında uygulanmaya devam ettiği görüldü.