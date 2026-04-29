Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 2026" başvuru sürecinin resmen başladığını duyurdu. 10 milyar liralık dev bir bütçenin ayrıldığı programda, bu yıl ilk kez hibe oranları yüzde 70’e kadar yükseltilirken, yapay zeka ve akıllı tarım teknolojileri de destek kapsamına alındı.

GİRİŞİMCİYE 30 MİLYON TL'YE KADAR DESTEK

Bakan Yumaklı, kırsal kalkınmada "yeni bir dönem" olarak adlandırdığı programla, yatırımcıların önünü açacak rekor limitler belirledi. Proje tutarı alt limiti 100 bin lira olarak kalırken, üst limit 30 milyon liraya kadar çıkarıldı. Aile işletmeleri için ise 8 milyon liralık bir tavan belirlendi. Desteklerin en dikkat çekici yanı, hibelerin KDV dahil tutar üzerinden hesaplanacak olması.

KADIN VE GENÇLERE "POZİTİF AYRIMCILIK"

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kırsalda üretimi gençleştirmeyi hedefleyen Bakanlık, bütçede aslan payını belirli gruplara ayırdı:

Kadın ve Genç Girişimciler: Bütçenin en az yüzde 20’si bu gruba ayrıldı. Hibe oranları yüzde 60-70 arasında değişecek.

Aile İşletmeleri: Toplam bütçenin yüzde 30’u aile ekonomisini güçlendirmek için kullanılacak.

Eğitimli Gençler: Tarım alanında eğitim almış gençlere yüzde 70 oranında en yüksek hibe desteği sağlanacak.

AKILLI TARIM VE ROBOTİK SİSTEMLER İLK KEZ LİSTEDE

Geleneksel üretimin ötesine geçen 2026 programı, tarımda dijital dönüşümü odağına alıyor. Desteklenecek yenilikçi başlıklar arasında şunlar öne çıkıyor.

Yapay zeka tabanlı çözümler ve akıllı tarım bilişim sistemleri. Otomasyon ve robotik tarım sistemlerine ek yüzde 5 hibe avantajı. Güneş enerjili sulama ve enerji yatırımları.

MODERN SULAMAYA 10 MİLYON TL LİMİT

Su verimliliğini artırmak amacıyla modern sulama sistemlerine özel bir başlık açıldı. Damla, yağmurlama ve tamburlu sulama gibi sistemler için proje limiti 10 milyon liraya yükseltildi. Özellikle su kısıtı yaşanan bölgelerde yapılacak tüm başvurulara, istisnasız yüzde 70 hibe verilecek.

BAŞVURU TAKVİMİ: SON GÜN 12 HAZİRAN

Hayvansal üretim tesislerinden modern seralara, arıcılıktan ipek böcekçiliğine kadar onlarca kalemde verilecek destekler için başvurular dijital ortamda kabul edilecek. Kırsalda yatırım yaparak üretime katılmak isteyen girişimciler, 12 Haziran 2026 tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.