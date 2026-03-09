Zonguldak'ta "Kirpi Ahmet" lakaplı Ahmet Y. cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra çözüldü. 2008'de kaybolan evli ve 5 çocuk babası Ahmet Y.'nin kemikleri 9 Aralık 2010’da barajdaki suların çekilmesiyle bir balıkçı tarafından bulundu. DNA sonucunun çıktığı 2012 yılında dosya hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Zonguldak’ta E.İ.’nin (45) lideri olmakla suçlandığı 32 sanıklı suç örgütü davasında 2023 yılında H.P. isimli sanığın, Ahmet Y.’nin başına ateş ederek öldürüp baraja attıklarını itiraf etmesinin ardından dosya yeniden açıldı.

YALAN BEYANLARLA ÖLÜMÜ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Cinayete dahil olanların, ölümü gizlemek için ‘Ahmet İstanbul’da yaşıyor. Ondan uyuşturucu aldım, otelde yaşıyor’ şeklinde sahte başvurular ve beyanlarda bulunduğu belirlendi. E.İ., T.Y. (50), K.A. (48) ve B.İ.’nin cinayeti bu şekilde uzun yıllar saklamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Başka suçtan tutuklu bulunan İ.E.’nin ifadesi alındı. İlker E. 11 Kasım 2025’te ‘Kirpi Ahmet’ cinayeti kapsamında da tutuklandı. 22 Şubat’ta operasyon düzenleyen ekipler, E.İ., K.A. ve T.Y.’ye de gözaltına aldı.

YASAK AŞK MI?

Dosya kapsamında, A.Y.’nin, çete içi hesaplaşmadaki bir hırsızlık olayında diğer üyeleri ihbar edeceğine yönelik şüpheye istinaden öldürüldüğü ihtimali de ortaya çıktı. E.İ.’nin, ölen B.İ. ile Y.’nin eşinin ilişkisi olduğu bu sebeple tartışıp boğarak öldürdüğünü iddia etti.

E.İ. hakkında olay günü araçta bulunmadığı için ‘ev hapsi’ tedbiri uygulanmasına, K.A. ve T.Y.’nin tutuklanmasına karar verildi. Bu suçtan tutuklu bulunan İ. E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.