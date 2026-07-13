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Konya / Vedat Medet Yıldırım / Yeniçağ



Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde Cumali köyünde doğan ve herkes tarafından ‘kırmızılı kadın’ diye bilinen Sultan Özcan, 15 yaşındayken çocukluk aşkı olan öğretmeni ile evlendi. Özcan, bir süre sonra eşinin tayin olmasıyla önce Hakkari’ye, ardından da Giresun’a taşındı. Mutlu giden evliliğinde, bir süre sonra kıskançlık nedeniyle yaşanan sorunlarla eşinin şiddetine maruz kalan Özcan, çocuk sahibi olamadığı için 1995 yılında terk edildi. Memleketi Aksaray’daki annesinin yanına dönen Sultan Özcan, bir süre psikolojik tedavi gördü.

Bir süre sonra annesini kaybedince Konya’daki ağabeyinin yanına taşınan Özcan, ağabeyinin evinin altında bodrumda 8 yıl yaşadı. Psikolojik sorunları devam eden Sultan Özcan, 2006 yılında duygu durumu bozukluğu teşhisiyle, yüzde 80 engelli raporu aldı. Kırmızı renge olan sevgisi Hakkari’deyken başlayan Özcan, o günden itibaren baştan aşağı kırmızı bir yaşam sürmeye başladı. Dudakları ve yanaklarını kırmızıya boyayan Özcan’ın evinde kullandığı eşyalar bile kırmızıydı.

Bir süredir hasta olan Sultan Abla vefat etti…