1830 yılında yayımlanan ve gerçek bir gazete haberinden esinlenerek kaleme alınan "Kırmızı ve Siyah" (Le Rouge et le Noir), yoksul bir marangozun oğlu olan Julien Sorel’in hırslarını, tutkularını ve toplumsal engelleri aşma mücadelesini konu alıyor. Eser, başkahramanının iç dünyasını mercek altına alarak dönemin Fransa’sındaki ikiyüzlülüğü, sınıf atlama tutkusunu ve iktidar mekanizmalarını ustalıkla eleştiriyor.

TOPLUMSAL ÇATIŞMANIN İKİ RENGİ

Kitabın isminde yer alan "Kırmızı" ve "Siyah" renkleri, dönemin iki büyük gücünü ve Julien Sorel’in ruhsal ikilemini simgeliyor. Kırmızı, askeri kariyeri ve ihtilal ruhunu temsil ederken; siyah, kilisenin, din adamlarının ve baskıcı toplumsal düzenin rengini ifade ediyor. Sorel, bu iki kutup arasında sıkışıp kalırken, bir yandan da kendi kimliğini ve yükselme arzusunu bu çatışmanın ortasında şekillendiriyor.

STENDHAL’IN ÖNCÜ PSİKOLOJİK DERİNLİĞİ

Stendhal, romanda kullandığı iç monolog teknikleri ve karakter analizleriyle modern psikolojik romanın temellerini atıyor. Julien Sorel karakteri, saf bir kahraman olmaktan ziyade, zaafları, hesapçılığı, gururu ve çelişkileriyle son derece insani bir portre çizer.

Günümüzde de dünya klasikleri listelerinin başında yer alan bu başyapıt, hırs, aşk ve sınıf mücadelesinin insan psikolojisindeki yansımalarını keşfetmek isteyenler için eskimez bir rehber olmayı sürdürüyor. Klasik edebiyat tutkunlarının kitaplıklarında mutlaka yer vermesi gereken roman, okurlarını insan doğasının karanlık ve büyüleyici koridorlarında sarsıcı bir yolculuğa çıkarıyor.