42 bin hektar büyüklüğündeki milli park, barındırdığı dağlık ve ormanlık alanlarla çok sayıda yaban hayvanına güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Bölgenin en dikkat çeken sakinleri olan ve koruma altında bulunan yaban keçileri, kış ve bahar aylarında parkın belirli noktalarında yoğunlaşıyor.



Milli park içerisinde sürü halinde hareket eden yaban keçileri, tırmandıkları dik kayalıklarda meşe dalları ve kuru otlarla beslenirken objektiflere yansıdı. Doğal ortamlarında özgürce hareket eden keçiler, bölgenin zengin yaban hayatı popülasyonunun en önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Milli parkta güvenle yaşam süren yaban keçileri, bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirdi. İl merkezi başta olmak üzere çevre illerden gelen çok sayıda fotoğrafçı, bu özel anları ölümsüzleştirmek için milli parkı ziyaret ediyor.

DÜNYA GENELİNDE NESLİ TEHLİKE ALTINDA



Yaban keçileri, uluslararası düzeyde büyük bir öneme sahip. Bu tür, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alıyor.

Bu nedenle, yaban keçilerinin milli parktaki varlığı ve korunması büyük önem taşıyor.