Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kırmızı kral Türkiye’de sudan ucuza kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı

Kırmızı kral Türkiye’de sudan ucuza kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde karpuz üreticisi Zafer Gençelli, tarlada düşük fiyat teklif edilmesi üzerine ürününü aracılara vermek yerine traktörüne yükleyerek pazarda kendi satıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kırmızı kral Türkiye’de sudan ucuza kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 1

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde beş dönümlük arazisinde karpuz üretimi yapan çiftçi Zafer Gençelli, tarlada beklediği fiyatı bulamayınca ürünlerini kendi imkanlarıyla pazarda satmaya başladı.

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Kırmızı kral Türkiye’de sudan ucuza kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 2

Hasat ettiği karpuzları traktör kasasına yükleyerek pazaryerine götüren Gençelli, haftanın diğer günlerinde de Sarıgöl ilçe merkezinde satış yaparak ürününü değerlendirdiğini belirtti.

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Kırmızı kral Türkiye’de sudan ucuza kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 3

Tarlada verilen fiyatların üretim maliyetlerini karşılamadığını ifade eden Gençelli, "Beş dönüm tarlamda karpuz yetiştirdim.

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Kırmızı kral Türkiye’de sudan ucuza kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 4

Toptan almaya gelenler çok düşük fiyatlar verince satmadım. Bunun yerine pazaryerinde kendi ürünlerimi satmaya başladım.

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Kırmızı kral Türkiye’de sudan ucuza kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 5

Haftanın diğer günlerinde de Sarıgöl çarşısında satış yapıyorum. Dönüm başına 3-4 ton arasında ürün alıyorum." dedi.

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Kırmızı kral Türkiye’de sudan ucuza kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı - Resim: 6

Artan girdi maliyetleri ve düşük alım fiyatlarının üreticiyi zor durumda bıraktığını dile getiren Gençelli, emeğinin karşılığını alabilmek için ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırmayı tercih ettiğini söyledi.

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