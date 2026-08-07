Kırmızı kral Türkiye’de sudan ucuza kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde beş dönümlük arazisinde karpuz üretimi yapan çiftçi Zafer Gençelli, tarlada beklediği fiyatı bulamayınca ürünlerini kendi imkanlarıyla pazarda satmaya başladı.
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde karpuz üreticisi Zafer Gençelli, tarlada düşük fiyat teklif edilmesi üzerine ürününü aracılara vermek yerine traktörüne yükleyerek pazarda kendi satıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Hasat ettiği karpuzları traktör kasasına yükleyerek pazaryerine götüren Gençelli, haftanın diğer günlerinde de Sarıgöl ilçe merkezinde satış yaparak ürününü değerlendirdiğini belirtti.
Tarlada verilen fiyatların üretim maliyetlerini karşılamadığını ifade eden Gençelli, "Beş dönüm tarlamda karpuz yetiştirdim.
Toptan almaya gelenler çok düşük fiyatlar verince satmadım. Bunun yerine pazaryerinde kendi ürünlerimi satmaya başladım.
Haftanın diğer günlerinde de Sarıgöl çarşısında satış yapıyorum. Dönüm başına 3-4 ton arasında ürün alıyorum." dedi.
Artan girdi maliyetleri ve düşük alım fiyatlarının üreticiyi zor durumda bıraktığını dile getiren Gençelli, emeğinin karşılığını alabilmek için ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırmayı tercih ettiğini söyledi.