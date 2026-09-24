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Kaynak: Haber Merkezi

Kırmızı Kedi Yayınevi’nin kurucusu Haluk Hepkon’un sosyal medya platformu X’te kullandığı hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

Yayınevi tarafından duyurulan karara göre, Hepkon’un “@halukhepkon” kullanıcı adlı hesabına 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişim kısıtlaması uygulandı. Hesabın Türkiye dışındaki ülkelerden görüntülenmeye devam edebildiği belirtildi.

X’TEN ERİŞİM ENGELİ BİLDİRİMİ

X tarafından iletilen bildirimde, erişim engelinin ilgili karar doğrultusunda yalnızca Türkiye’de uygulandığı ifade edildi.

Hepkon’un X hesabı arama sonuçlarında mevcut görünse de bu durum, hesabın Türkiye’den erişilebilir olduğu anlamına gelmiyor; X’in ülke bazlı kısıtlamaları hesabı küresel olarak kaldırmadan uygulayabildiği biliniyor. Arama sonuçlarında hesabın profili hâlen görülebiliyor.

HEPKON’DAN İLK TEPKİ

Kararın ardından açıklama yapan Hepkon, fikirlerini farklı yollarla aktarmaya devam edeceklerini belirterek, erişim engelini Türkiye’deki mevcut durumu göstermesi açısından dikkat çekici bir örnek olarak değerlendirdi.

Hepkon, tepkisini “Fikirlerimizi insanlara gerekirse dumanla bile iletiriz” sözleriyle dile getirdi.

HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

Kırmızı Kedi Yayınevi ise erişim engeline ilişkin hukuki gelişmelerin takip edildiğini ve süreçle ilgili kamuoyuna bilgi verileceğini açıkladı.