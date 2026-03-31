Türkiye U21 Milli Takımı, UEFA 2027 U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan U21 Milli Takımı’na 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma, teknik direktörümüz Egemen Korkmaz'ın yaşadığı kritik olay nedeniyle kısa süreliğine durmak zorunda kaldı.

KORKMAZ’IN SAKATLIĞI VE MAÇIN ARA VERİLMESİ

Maçın 36. dakikasında milli takım orta sahası Demir Ege Tıknaz ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Aynı anda teknik direktör Egemen Korkmaz hakeme itiraz ederken düşerek kısa süre baygınlık geçirdi. Korkmaz, saha kenarında yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Maç, 20:50’de ilk yarının sonuna 12 dakika eklenerek yeniden başladı.



KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

İlk yarıda Hırvatistan, 45+4. dakikada Fabijan Krivak’ın golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Adriana Jagusic farkı 2’ye çıkardı. Türkiye U21’de 74. dakikada Semih Kılıçsoy, 75. dakikada ise Cihan Çanak kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Mücadelenin son anlarında 90+4. dakikada Branimir Mlacic skoru 3-0’a taşıdı.



GRUPLARDAKİ DURUM VE GELECEK MAÇ

Bu sonuçla Hırvatistan U21 Milli Takımı grupta 13 puana yükselerek liderliğe yerleşti, Türkiye U21 Milli Takımı ise ilk mağlubiyetini alarak 11 puanda kaldı. Ay-yıldızlılar, gruptaki bir sonraki maçını 26 Eylül’de Ukrayna U21 Milli Takımı ile oynayacak.