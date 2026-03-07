Trendyol 1. Lig'in 29. hafta maçında Özbelsan Sivasspor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Keçiörengücü tarafında 35. dakikada ceza sahasında topla buluşan Roshi, sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve karşılaşmada başka gol çıkmadı.

90. dakikada Sivasspor'da Charisis, Rroca'ya yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

90+3. dakikada ise Wellington, rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bir sonraki maçta Keçiörengücü evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.