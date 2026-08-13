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Kaynak: AA / DHA / İHA

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı kentte büyük panik yarattı. Kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil hedef alınırken, saldırganlar önce bıçakla, ardından pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Mehmet Güleli yaşamını yitirirken iki kişi yaralandı.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Güleli'nin kullandığı otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada başka bir araçtan inen kimliği belirsiz kişiler saldırıya geçti.

Şüpheliler, otomobilde bulunan Abdulkadir Özdemir ve Abdulvahap Baydu'yu bıçakla yaraladı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÖNÜ KESİLDİ

Saldırganlardan kurtulmaya çalışan Mehmet Güleli, otomobiliyle bir süre ilerledi. Ancak kısa süre sonra önü yeniden kesildi.

Bu sırada şüpheliler pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Mehmet Güleli olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Abdulkadir Özdemir ile Abdulvahap Baydu yaralandı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.