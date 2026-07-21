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Kaynak: DHA

Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti. Kazada diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kaza, D-750 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta bekleyen ve Caner Ege'nin kullandığı 34 VT 6666 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Metehan Sargın (24) yönetimindeki 01 BAP 820 plakalı otomobil arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle aracında sıkışan Metehan Sargın, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Kazada diğer otomobilde bulunan sürücü Caner Ege ile Kemal Ege ve Emre Çakmakcı yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Metehan Sargın'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle D-750 karayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.