Feci kaza, Manavgat Şükrü Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki cip, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ve aşırı hızın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan cip, bir anda kaldırıma dalarak ortalığı savaş alanına çevirdi.

TEMİZLİK İŞÇİSİ DEHŞETİ YAŞADI

Savrulan araç; kaldırımdaki demir bariyerleri ve çöp kutularını parçaladıktan sonra bir ağacı kökünden devirdi. Cip, o esnada caddede çevre temizliği yapan Manavgat Belediyesi personeli N.A.'ya çarparak durabildi.

TESADÜFEN GEÇEN ATT HAYATA BAĞLADI

Ağır yaralanan temizlik işçisinin yardımına, o sırada tesadüfen olay yerinden geçen Side 112 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Sevilay Turgut koştu. Turgut, profesyonel bir soğukkanlılıkla ambulans gelene kadar yaralı işçiye müdahale ederek hayati bir rol üstlendi. Hastaneye kaldırılan N.A.'nın durumunun kritik olduğu ve yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

KAZANIN BİLANÇOSU AĞIR

Feci kazada sadece temizlik işçisi değil, araç içerisinde bulunan sürücü E.Y. ile yolcular C.A. ve E.P. de yaralanarak hastaneye sevk edildi. Ayrıca devrilen ağacın altında kalan park halindeki 3 motosiklette büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen işçinin yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, cipin durdurulamaz bir hızla önüne çıkan her şeyi yerle bir ettiğini kanıtlar nitelikte. Polis ekipleri, kırmızı ışık ihlali ve hız sınırları üzerine yoğunlaşarak olayla ilgili geniş çaplı tahkikatını sürdürüyor.