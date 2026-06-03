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Edinilen bilgilere göre, Ordu istikametinden Trabzon yönüne ilerleyen ve Salih K. yönetimindeki 06 RP 202 plakalı makam aracı, Giresun Liman Kavşağı’nda kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa giriş yaptı. Bu esnada yeşil ışıkta seyreden Fatih K.’nin kullandığı araçla çarpışan makam aracı, şiddetli darbenin etkisiyle kontrolden çıkarak demir bariyerlere savruldu.

Meydana gelen kazada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin’in yanı sıra sürücü Salih K. ve araçta bulunan Serkan S. yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındıkları belirtildi.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, makam aracının yüksek hızla kavşağa girdiği ve çarpışmanın ardından bariyerlere çarptığı anlar net şekilde görüldü.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmaları devam ediyor.