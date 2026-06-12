Yeniçağ Gazetesi
12 Haziran 2026 Cuma
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Ekipleri yaralılar için seferber oldu: 5 yaralı

Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Ekipleri yaralılar için seferber oldu: 5 yaralı

İstanbul Fatih’te sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dehşet anları yaşandı. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle 3 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: DHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Ekipleri yaralılar için seferber oldu: 5 yaralı - Resim: 1

İstanbul Fatih’te 3 motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

1 10
Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Ekipleri yaralılar için seferber oldu: 5 yaralı - Resim: 2

İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sofular Caddesi'nde yeşil ışıkta bekleyip daha sonra kırmızı ışıkta geçen 34 DOS 187 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde olan 41 ASK 298 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

2 10
Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Ekipleri yaralılar için seferber oldu: 5 yaralı - Resim: 3

Bu sırada arkadan gelen 34 MT 3573 plakalı motosiklet ise diğer iki motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerde bulunan 5 kişi yola savrularak yaralandı.

3 10
Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Ekipleri yaralılar için seferber oldu: 5 yaralı - Resim: 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

4 10
Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Ekipleri yaralılar için seferber oldu: 5 yaralı - Resim: 5

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

5 10
Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Ekipleri yaralılar için seferber oldu: 5 yaralı - Resim: 6

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

6 10
Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Ekipleri yaralılar için seferber oldu: 5 yaralı - Resim: 7
7 10
Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Ekipleri yaralılar için seferber oldu: 5 yaralı - Resim: 8
8 10
Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Ekipleri yaralılar için seferber oldu: 5 yaralı - Resim: 9
9 10
Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Ekipleri yaralılar için seferber oldu: 5 yaralı - Resim: 10
10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro