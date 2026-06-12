Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Ekipleri yaralılar için seferber oldu: 5 yaralı

İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sofular Caddesi'nde yeşil ışıkta bekleyip daha sonra kırmızı ışıkta geçen 34 DOS 187 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde olan 41 ASK 298 plakalı motosiklet ile çarpıştı.