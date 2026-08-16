Anadolu coğrafyasına özgü ender kuş türleri arasında gösterilen şebap güvercinleri, Erzurum'da gerçekleştirilen özel bir organizasyonla meraklılarının beğenisine sunuldu.
Kırmızı halıya çıktılar: Ev fiyatına güvercin
Erzurum'da düzenlenen Türkiye Şebap Güvercin Sergisi'nde, değeri 100 bin ile 5 milyon lira arasında değişen 200 ender kuş podyuma çıktı. Yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gören etkinlikte güvercinler kırmızı halıda sergilendi.Kaynak: AA / DHA
Şebap Güvercin Federasyonu ile Erzurum Şebap Güvercin Yetiştiriciler Derneği iş birliğiyle Aziziye ilçesindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde organize edilen "Türkiye Şebap Güvercin Sergisi", yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kuş sevdalısını bir araya getirdi.
"Türkiye Erzurum'da Buluşuyor" temasıyla hayata geçirilen etkinlikte, yaklaşık 40 farklı şehirden getirilen 200 civarında özel güvercin sergilendi.
Etkinlik salonuna kurulan kırmızı halı kaplı podyumda yerini alan kuşlar; tüy renkleri, kafa ve ayak anatomileri, duruşları ile göğüs yapılarına göre 5 ayrı kategoride değerlendirildi.
Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Necmettin Budak, ülke genelinde 30'dan fazla ilde aktif derneklerinin bulunduğunu vurgulayarak, bu özel ırkın bakımının büyük bir titizlik gerektirdiğini aktardı.
Budak, şu ifadeleri kullandı:
“Çok titizlikle beslediğimiz kuşlarımıza her hafta periyodik bakımlarını yapıyoruz. Bu ırk, 5 ırktan oluşan bir ırk.”
“Bu ırkımız şu anda dünyaya yayılmak üzere. Şu anda Arabistan da bize katıldı. Erzurum'da, Türkiye geneli güvercin güzellik sergisi yapıyoruz.”
“Bütün illerden yüksek katılım var. Herkes kuşlarını getirip burada sergiliyor. Yaklaşık 200'e yakın kuşumuz var. Burada Arap, çakmaklı, mavi, kürenk ve miski dalında kuşlarımız var.”
“Şu anda Türkiye'nin her tarafından, Avrupa'dan, İngiltere ve Almanya'dan katılım var. Kuşlarımız çok değerli, bunları özel kafeslerde besliyoruz.”
“Fiyatları 100 binden başlıyor 5 milyon liraya kadar değerli kuşlarımız var."
Organizasyona Almanya'dan katılım sağlayan İsa Kaya ise çeyrek asırdır bu türe ilgi duyduğunu ve düzenlenen tüm organizasyonları yakından takip ettiğini dile getirdi.
Kaya, şu ifadeleri kullandı:
“Bu güvercinlerden ben de besliyorum.”
“Yaklaşık 25 yıldır bu şebap kuşuna sevgimiz var. Böyle sergilere, festivallere her zaman katılmaya çalışıyoruz. Bizler için aynı zamanda güzel bir anı da oluyor."
Arap, çakmaklı, kürenk, miski ve gök gibi farklı cinslerin yer aldığı sergi, gün boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.