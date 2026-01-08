Kırmızı halıda yıldız geçidi: Altın küreler için nefesler tutuldu

“Oscar’ın habercisi” olarak anılan 2026 Altın Küre Ödülleri, 11 Ocak 2026 tarihinde Beverly Hills’teki ünlü Beverly Hilton Oteli’nde sahiplerini bulacak. Gecenin sunuculuğunu ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi bir kez daha Nikki Glaser üstlenecek.

Hem sinema hem de televizyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan törende, kırmızı halıda yıldızlar adeta geçit töreni yapacak. Bu yılın onur ödülleri ise iki usta isme verilecek. Cecil B. DeMille Onur Ödülü Helen Mirren’a giderken, Carol Burnett Ödülü’nün sahibi Sarah Jessica Parker oldu.