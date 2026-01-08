Yeniçağ Gazetesi
08 Ocak 2026 Perşembe
Kırmızı halıda yıldız geçidi: Altın küreler için nefesler tutuldu

Kırmızı halıda yıldız geçidi: Altın küreler için nefesler tutuldu

Sinema ve televizyon dünyasının merakla beklenen etkinliklerinden Altın Küre Ödülleri için heyecan dorukta. Bu yıl 83’üncü kez düzenlenecek olan törene sayılı günler kala, 11 Ocak’ta gerçekleşecek görkemli geceye dair detaylar da netleşti.

Kırmızı halıda yıldız geçidi: Altın küreler için nefesler tutuldu - Resim: 1

“Oscar’ın habercisi” olarak anılan 2026 Altın Küre Ödülleri, 11 Ocak 2026 tarihinde Beverly Hills’teki ünlü Beverly Hilton Oteli’nde sahiplerini bulacak. Gecenin sunuculuğunu ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi bir kez daha Nikki Glaser üstlenecek.

Hem sinema hem de televizyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan törende, kırmızı halıda yıldızlar adeta geçit töreni yapacak. Bu yılın onur ödülleri ise iki usta isme verilecek. Cecil B. DeMille Onur Ödülü Helen Mirren’a giderken, Carol Burnett Ödülü’nün sahibi Sarah Jessica Parker oldu.

Kırmızı halıda yıldız geçidi: Altın küreler için nefesler tutuldu - Resim: 2

Geçtiğimiz ay açıklanan aday listesiyle dikkat çeken Altın Küreler’de bu yıl bir ilk yaşanıyor ve podcast kategorisi de ödül dalları arasına ekleniyor.

Sinema kategorisinde “One Battle After Another” dokuz adaylıkla öne çıkarken, “Sentimental Value” sekiz, “Sinners” ise yedi adaylık elde etti. Televizyon tarafında ise “The White Lotus”, altı dalda aday gösterilerek yarışın en güçlü yapımlarından biri oldu.

Kırmızı halıda yıldız geçidi: Altın küreler için nefesler tutuldu - Resim: 3

FİLM KATEGORİSİNDE ALTIN KÜRE ADAYLARI

EN İYİ FİLM-DRAM

Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Kırmızı halıda yıldız geçidi: Altın küreler için nefesler tutuldu - Resim: 4

EN İYİ FİLM- MÜZİKAL YA DA KOMEDİ

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Kırmızı halıda yıldız geçidi: Altın küreler için nefesler tutuldu - Resim: 5

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

It Was Just an Accident (Fransa)

No Other Choice (Güney Kore)

The Secret Agent (Brezilya)

Sentimental Value (Norveç)

Sirat (İspanya)

The Voice of Hind Rajab (Tunus)

Kırmızı halıda yıldız geçidi: Altın küreler için nefesler tutuldu - Resim: 6

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Kırmızı halıda yıldız geçidi: Altın küreler için nefesler tutuldu - Resim: 7

SİNEMA VE GİŞE BAŞARISI ÖDÜLÜ

Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible-The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

Kırmızı halıda yıldız geçidi: Altın küreler için nefesler tutuldu - Resim: 8

EN İYİ SENARYO

Paul Thomas Anderson–One Battle After Another

Ronald Bronstein ve Josh Safdie–Marty Supreme

Ryan Coogler–Sinners

Jafar Panahi–It Was Just an Accident

Eskil Vogt ve Joachim Trier–Sentimental Value

Chloe Zhao ve Maggie O'Farrell–Hamnet

TELEVİZYON KATEGORİSİNDE ALTIN KÜRE ADAYLARI

EN İYİ DİZİ-DRAMA

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Kırmızı halıda yıldız geçidi: Altın küreler için nefesler tutuldu - Resim: 9

EN İYİ DİZİ-KOMEDİ YA DA MÜZİKAL

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

EN İYİ MİNİ DİZİ

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

EN İYİ PODCAST

Armchair Expert With Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang With Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First

OSCAR'IN HABERCİSİ OLARAK BİLİNİYOR

Öte yandan hayranlar ve uzmanlar Altın Küre için tahminlerde bulundu. Birbirinden farklı birçok görüş olsa da "Hamnet", "One Battle After Another" ve "Sinners" hem en iyi film hem de oyunculuk dallarında öne çıkarken, televizyon kategorisi için yapılan tahminlerde ise "The Pitt", "The Studio" ve "Adolescence" dikkat çekti.

Mart ayında gerçekleşek Oscar için adeta bir ön gösterim niteliği taşıyan Altın Küre'de hangi yapımların ve oyuncuların ödül alacağı heyecanla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
