Üreticinin 500 liraya satamadığı kuzu eti, tezgahlara 1000 liradan geliyor. Aracılar yüzde 100'ü aşkın komisyon uyguluyor. Hal böyle olunca üretici istediği rakamı kazanmıyor. Vatandaş ise kilosu bin liradan satılan ete ulaşamıyor.

Ramazan ayında Et ve Süt Kurumu’nun fiyat sabitleme politikasına rağmen piyasadaki artışın önüne geçilemedi. Sektör verilerine göre küçükbaş karkas etin kilogram fiyatı üreticide 500-550 TL bandında seyrediyor. Ancak aracıların devreye girmesiyle fiyat kasaba ulaştığında 700-750 TL’ye çıkıyor. Tüketiciye satışta ise kilogram fiyatı 1000 TL’yi aşarken, pirzola gibi özel kesimlerde 1500 TL’ye kadar yükseliyor.

“BU ZİNCİRDE BİR KOPUKLUK VAR”

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, üretici ile tezgâh arasındaki farkın sürdürülemez boyuta ulaştığını belirterek, “Biz 500 TL’ye karkas et satacak müşteri bulamazken, rafta 1000 TL’ye satılıyorsa burada ciddi bir boşluk vardır” dedi.

Sektör temsilcilerine göre bu tabloda ne üretici ne de kasap yüksek kâr elde ediyor. Asıl kazancın, üretici ile perakende arasındaki komisyon zincirinde toplandığı ifade ediliyor.

"KAYIT DIŞILIK ÖNLENSİN"

TÜDKİYEB, aracılık sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Özellikle elden yapılan ödemelerin kayıt dışılığı artırdığına dikkat çekilerek, hayvan alım-satım işlemlerinin banka üzerinden yapılması ve üreticiden tüketiciye daha doğrudan bir tedarik modelinin kurulması öneriliyor.

Sektörde dile getirilen ortak görüş ise net: Üretici kazanamıyor, tüketici pahalıya alıyor; fiyat zincirinde asıl payı ise komisyon mekanizması alıyor.