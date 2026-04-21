Yüksek protein içeriği ve pişirildiğinde ortaya çıkan et benzeri dokusuyla öne çıkan bu besin, yaklaşık 120 TL’lik fiyatıyla mutfaklarda güçlü bir yer edinmeye hazırlanıyor. Peki, ete yakın bir lezzet sunan bu mantar nasıl hazırlanmalı? İşte son zamanların gözdesi hakkında bilmeniz gerekenler…
Kırmızı ete rakip: Pazarların yeni gözdesi kilosu 120 lira
Kırmızı et fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde, semt pazarlarında dikkat çeken yeni bir alternatif öne çıkıyor, istiridye mantarı.Derleyen: Sena Altuntaş
Son dönemde hem ekonomik hem de sağlıklı beslenmek isteyenlerin radarına giren istiridye mantarı, mutfakların yeni favorisi haline geliyor. Kırmızı etin bütçeleri zorladığı günümüzde, pazarlarda daha uygun fiyatla bulunabilen bu mantar, sunduğu tat ve doyuruculukla güçlü bir alternatif sunuyor.
“Yaprak mantarı” olarak da bilinen istiridye mantarı, yalnızca bir sebze olmanın ötesinde, ciddi bir protein kaynağıdır. Lifli yapısı sayesinde yüksek ısıda pişirildiğinde et hissine oldukça yakın bir doku oluşturur. Bu özelliğiyle ilk kez deneyenleri bile şaşırtmayı başarır.
Uzmanlar, düşük kalorili yapısı ve besin değeri açısından zengin içeriği nedeniyle istiridye mantarını kırmızı ete sağlıklı bir alternatif olarak öneriyor.
Lezzetli sonuç elde etmenin anahtarı ise doğru pişirme tekniğinden geçiyor. Geniş bir tavada yüksek ateşte pişirilen mantarlar, önce suyunu salıp ardından çekmelidir. Bu aşamadan sonra eklenen sarımsak, tereyağı ve kekik gibi aromatik dokunuşlar, ortaya çıkan lezzeti bir üst seviyeye taşır. Bu basit yöntemle hazırlanan istiridye mantarı, et kavurmasını aratmayan bir tada ulaşabilir.
Pazar esnafına göre, hem fiyat avantajı hem de lezzeti sayesinde istiridye mantarı giderek daha fazla tercih ediliyor.
Klasik kültür mantarına kıyasla daha doyurucu bulunması, onu hem gurme tatlar arayanların hem de bütçesini düşünen ailelerin gözdesi haline getiriyor.
Sofralarınıza farklı bir tat katmak ve mutfak harcamalarınızı dengelemek istiyorsanız, istiridye mantarını alışveriş listenize eklemek için iyi bir zaman olabilir.