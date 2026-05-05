Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı kırmızı et üretim rakamları açıklandı. Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması (TİHA) ve Kesimhane İstatistikleri temel alınarak hazırlanan rapora göre, sektörde önceki yıla kıyasla belirgin bir daralma yaşandı.

ÜRETİM 2025'TE YÜZDE 10,5 GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında 2 milyon 105 bin 895 ton olarak gerçekleşen toplam kırmızı et üretimi, 2025 yılında yüzde 10,5 oranında azalarak 1 milyon 885 bin 130 ton seviyesine geriledi.

TÜRLERE GÖRE ÜRETİMDEKİ DEĞİŞİM

Üretim verileri, tüm kırmızı et türlerinde düşüş eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu:

Sığır Eti: Yüzde 11,5 azalışla 1 milyon 313 bin 7 ton,

Koyun Eti: Yüzde 8,1 azalışla 468 bin 470 ton,

Keçi Eti: Yüzde 8,8 azalışla 90 bin 744 ton,

Manda Eti: Yüzde 6,3 azalışla 12 bin 909 ton.

2016 - 2025 ON YILLIK PERSPEKTİF

Uzun vadeli veriler incelendiğinde, 2016 yılında 1 milyon 303 bin 648 ton olan toplam kırmızı et üretimi, dalgalı bir seyir izleyerek 2025 yılında 1 milyon 885 bin 130 ton seviyesine ulaştı. 2024’te toplam üretimin yüzde70,4’ünü sığır eti oluştururken, 2025 yılında bu oran yüzde 69,7 olarak gerçekleşti. Koyun etinin toplam üretimdeki payı ise yüzde24,9’a yükseldi.

HESAPLAMA YÖNTEMİ: "KASAPLIK GÜÇ ORANI" (KGO)

TÜİK, üretim tahminlerini "Kasaplık Güç Oranı" yöntemiyle gerçekleştirdiğini belirtti. Bu kapsamda;

Demografik Veriler: Doğuran oranı, canlı doğan oranı ve ölüm oranları gibi TİHA'dan elde edilen veriler kullanıldı.

Popülasyon Analizi: Dönem başı ve sonu hayvan sayıları için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İstatistik Bilgi Sistemi (İBS) verileri esas alındı.

Üretim Hesabı: İç popülasyondan kesilen hayvan sayısı ile ithalattan kesilen hayvanların ortalama karkas ağırlıkları çarpılarak nihai tahmini üretim miktarı hesaplandı.