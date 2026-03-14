Kırmızı bültenle aranan Enes U, Interpol ekiplerince Soçi’de yakalandıktan sonra uçakla İstanbul’a getirildi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerine teslim edildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu: Soçi’de yakalandı, Samsun’a getirildi - Resim : 1

Samsun’a ulaştırılan zanlı, KOM Şubesi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu: Soçi’de yakalandı, Samsun’a getirildi - Resim : 2

“Kasten öldürme” suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Enes U, Atakum’da 31 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Y.C. cinayeti nedeniyle de “kasten öldürme” suçlamasıyla aranıyordu.

Kırmızı bültenle aranıyordu: Soçi’de yakalandı, Samsun’a getirildi - Resim : 3

Samsun’da suç örgütü lideri U.D’nin grubunda yer alan Enes U’nun “silahla tehdit”, “silahla ateş etme”, “basit yaralama” suçlarından da 12 ayrı aranma kaydı olduğu öğrenildi.

