Kırmızı bültenle aranan Enes U, Interpol ekiplerince Soçi’de yakalandıktan sonra uçakla İstanbul’a getirildi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerine teslim edildi.





Samsun’a ulaştırılan zanlı, KOM Şubesi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

“Kasten öldürme” suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Enes U, Atakum’da 31 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Y.C. cinayeti nedeniyle de “kasten öldürme” suçlamasıyla aranıyordu.







Samsun’da suç örgütü lideri U.D’nin grubunda yer alan Enes U’nun “silahla tehdit”, “silahla ateş etme”, “basit yaralama” suçlarından da 12 ayrı aranma kaydı olduğu öğrenildi.



