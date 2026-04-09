İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yasa dışı bahis" suçlamalarıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Fedlan Kılıçaslan, İspanya’da yakayı ele verdi.

İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun titiz takibi sonucunda İspanyol yetkililerce yakalanan Kılıçaslan’ın Türkiye’ye getirilmesi için düğmeye basıldı. Başsavcılık, şüphelinin iadesine yönelik iade talepnamesinin düzenlendiğini ve sürecin uluslararası hukuk çerçevesinde yakından takip edildiğini bildirdi.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde Kılıçaslan’ın; internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynanmasına zemin hazırladığı, yasa dışı sitelerin reklamlarını yaparak vatandaşları bahis ve şans oyunlarına özendirdiği, 7258 Sayılı Kanun’a muhalefet ettiği ve bu yolla elde ettiği suç gelirlerini akladığı belirlendi.

TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Kılıçaslan’ın ekonomik gücüne de ağır bir darbe indirildi. Mahkeme kararıyla şüphelinin; Taşınır ve taşınmaz tüm gayrimenkullerine, şirketlerdeki ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduatlarına, kripto para piyasası ve borsalarındaki tüm dijital varlıklarına el konuldu.