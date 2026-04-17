Yeniçağ Gazetesi
17 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Kırmızı altın Manisa’da çıktı: Fiyatı el yaktı

Manisa’da sezonun ilk kirazı hasat edildi. Açık artırmada satılan kirazın kilosu 6 bin liradan alıcı buldu. İlk hasat protokol üyeleri tarafından özenle toplandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Kırmızı altın Manisa’da çıktı: Fiyatı el yaktı - Resim: 1
1 13
Kırmızı altın Manisa’da çıktı: Fiyatı el yaktı - Resim: 2

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezlerinden biri olan bölgede düzenlenen hasat programına Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli ile Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökmen Kaya da katıldı.

2 13
Kırmızı altın Manisa’da çıktı: Fiyatı el yaktı - Resim: 3

Protokol üyeleri üreticilerle birlikte dalından kiraz topladı. İlk hasadın ardından ürünler kiraz alım merkezine getirildi. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Yılmaz tarafından sembolik açık artırma yapıldı.

3 13
Kırmızı altın Manisa’da çıktı: Fiyatı el yaktı - Resim: 4

50 kilogram erkenci kiraz, yapılan açık artırmada kilogramı 6 bin TL'den alıcı buldu. Üretici Yusuf Bakar'a ait ilk kirazları tüccar Mesut Altıok satın aldı.

4 13
Kırmızı altın Manisa’da çıktı: Fiyatı el yaktı - Resim: 5

Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, Kuzey Yarım Küre'de en erken kirazın bu bölgede yetiştiğini belirtip, geçen yıl yaşanan don olayının rekolteyi düşürdüğünü, bu yıl ise verimin yüksek olmasının beklendiğini söyledi.

5 13
Kırmızı altın Manisa’da çıktı: Fiyatı el yaktı - Resim: 6

İlk ürünlerin başta Rusya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edileceğini ifade eden Mersinli, sezonun üreticiler için hayırlı olmasını diledi.

6 13
Kırmızı altın Manisa’da çıktı: Fiyatı el yaktı - Resim: 7
7 13
Kırmızı altın Manisa’da çıktı: Fiyatı el yaktı - Resim: 8
8 13
Kırmızı altın Manisa’da çıktı: Fiyatı el yaktı - Resim: 9
9 13
Kırmızı altın Manisa’da çıktı: Fiyatı el yaktı - Resim: 10
10 13
Kırmızı altın Manisa’da çıktı: Fiyatı el yaktı - Resim: 11
11 13
Kırmızı altın Manisa’da çıktı: Fiyatı el yaktı - Resim: 12
12 13
Kırmızı altın Manisa’da çıktı: Fiyatı el yaktı - Resim: 13
13 13
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro