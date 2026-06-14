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Kaynak: AA

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nin 4. etabı olan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde, 4. tur karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Kırkpınar’a katılacak ek başpehlivanlar belli oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Onur Susuz (23 puan), Süleyman Başar (17 puan), Tanju Gemici (14 puan), Serhat Elvan (13 puan), Hasan Güzeller (13 puan), Ünal Karaman (8 puan), Ali Yanatma (8 puan) ve Tolga Turan (8 puan) Kırkpınar’da güreşmeye hak kazandı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda 3-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda toplam 40 başpehlivan kol bağlayacak.

Yağlı Güreş Ligi’nde geçen sezon ilk 32’de yer alan başpehlivanlar doğrudan Kırkpınar’a katılım hakkı elde etmişti.

Geçen yıl düzenlenen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı finalde Feyzullah Aktürk’ü mağlup eden Orhan Okulu kazanmıştı.