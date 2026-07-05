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Kaynak: AA

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, farklı illerden gelen polis ekipleri de destek veriyor. Sarayiçi Er Meydanı’nda vatandaşların güreşleri güvenli bir şekilde takip edebilmesi için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Er meydanına girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşlara üst araması yapılırken, alan içerisinde ve tribünlerde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Polis ekipleri, organizasyon alanı ve çevresinde sürekli denetimlerini sürdürüyor.

Giriş ve çıkış noktalarını da kontrol altında tutan ekipler, olası risklere karşı teyakkuz halinde beklerken, zaman zaman dron desteğiyle havadan denetimler gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için tüm önlemlerin titizlikle uygulandığını vurguluyor.