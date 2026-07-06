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Kaynak: AA

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı’nda üç gün süren mücadelelerin ardından sona erdi. 14 farklı boyda toplam 840 pehlivanın kol bağladığı organizasyonda 61 sporcu kürsüye çıkarken, madalya sıralamasında Antalya açık ara ilk sırada yer aldı.

ALTIN KEMER ANTALYA’YA GİTTİ

Başpehlivanlık finalinde Antalya adına güreşen Erkan Taş ile Ankara temsilcisi Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Rakibini puanlama bölümünde mağlup eden Erkan Taş, altın kemeri Antalya’ya kazandırdı.

ANTALYA 22 DERECEYLE ZİRVEDE

Yağlı güreşe yaptığı yatırımlar, altyapı çalışmaları ve kulüplerde yürütülen eğitim faaliyetlerinin karşılığını alan Antalya, bu yıl Kırkpınar’da toplam 22 derece elde ederek organizasyona damga vurdu.

EN YAKIN RAKİBİ İSTANBUL OLDU

Madalya sıralamasında Antalya’yı 10 dereceyle İstanbul, 9 dereceyle Balıkesir takip etti. Kocaeli ve Muğla beşer, Edirne üç, Ankara ve Yalova ikişer, Bursa, Çorum ve Tokat ise birer derece elde etti.